Apple “ruba” esperti a Google per il suo laboratorio segreto a Zurigo

(Di martedì 30 aprile 2024) Sarebbero decine i talenti che sono stati assunti dall'azienda americana per lavorare in Svizzera a un progetto non noto. Secondo alcuni, si tratterebbe del primo modello di intelligenza artificiale che potrà funzionare direttamente sugli smartphone grazie a dei microchip super-potenti.

The Beatles: Let It Be – Il trailer della versione rimasterizzata del film del 1970 - Uscirà l'8 maggio il film The Beatles: Let It Be, la versione rimasterizzata del classico uscito nel lontano 1970. Di seguito potete leggere tutti i dati ufficiali riguardo il film e visionarne ...

News Content Design su Spotify, Amazon Music e apple Podcast - Dal 1° Maggio 2024, per 7 settimane, ogni Mercoledì, un episodio del podcast dedicato al News Content Design.

