Anzio - botte e violenze continue davanti ai figli minori | arrestato l’ex marito

(Di martedì 30 aprile 2024), 30 aprile 2024 – Il loro matrimonio era già terminato da qualche anno, ma l’uomo non si è mai rassegnato: gli investigatori della Polizia di Stato del Commissariato-Nettuno, appena hanno ricevuto la denuncia da parte di una donna nei confronti delconiuge, hanno subito avviato le indagini, che poi hanno permesso di arrestare l’uomo. Quest’ultimo, un italiano di 39 anni, già in passato denunciato dalla donna per il suo essere violento ed aggressivo, con la scusa di voler riprendere il cane, si è portato, nei giorni scorsi, presso l’abitazione della ex moglie e, una volta raggiunto il portone di casa, l’ha aggredita costringendola a recarsi presso il pronto soccorso dell’ospedale di. Gli agenti hanno accertato che il rapporto tra i due era terminato nel 2021, quando la donna ha deciso di lasciare ...