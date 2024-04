Anziana rapinata in strada - condannati tre minorenni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 aprile 2024) Empoli, 30 aprile 2024 – Due anni e dieci mesi di reclusione e mille euro di multa con la sospensione condizionale della pena. È questa la sentenza di condanna del tribunale dei minori di Firenze nei confronti dei treitaliani ritenuti responsabili della rapina violenta avvenuta nel pomeriggio di Befana ai danni di una 83enne. Secondo l’accusa insieme ai tre- tutti fra i 16 e i 17 anni - c’era anche un 22enne che veniva da Piombino (Livorno). I quattro giovani sono stati indagati dalle procure per rapina e lesioni gravi. Per i trela condanna è arrivata nei giorni scorsi, al termine del processo in rito abbreviato. Per loro sono state concesse le attenuanti generiche e quella legata alla minore età, ritenute equivalenti rispetto alle circostanze aggravanti contestate. Come detto, i giudici hanno ordinato ...