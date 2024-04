Antifascismo - abort - diritti delle minoranze | è importante parlarne oggi più che mai

antifascismo, aborto, diritti delle minoranze: è importante parlarne oggi più che mai - Dall'imposizione dei movimenti pro vita nei consultori alle battaglie sulla disparità di genere, alla denuncia della violenza nelle carceri: raccontiamo storie che è impossibile ignorare ...

aborto. La propaganda sulla 194 mette a rischio la vita alle donne - Io, pur pensando che non avrei mai abortito, ho votato a favore dell’aborto: penso che ogni persona debba decidere secondo la propria coscienza. Prima di quella legge, poi, le donne abortivano ...

Vannacci: "Mussolini statista come Cavour e Stalin. antifascismo Non ha senso" - Il generale Roberto Vannacci, in un'intervista, ha rilasciato dichiarazioni su Mussolini, Lega, sicurezza e aborto.

