Anticipazioni Uomini e Donne del 30 04 24 | Daniele Paudice pronto alla scelta - un cavaliere lascia il programma dopo molteplici segnalazioni sul suo conto

(Di martedì 30 aprile 2024) Poco fa, grazie al nostro collega Lorenzo Pugnaloni, sono uscite ladella registrazione di oggi di. Ecco cosa è accaduto: Nessun accenno a Ida e Mario, non erano presenti e non si è parlato di loro. Gemma è uscita con Pietro in esterna, ma lei si è arrabbiata perchè ilha fatto un apprezzamento ad una ragazza, dicendole che ha dei bei capelli ricci. Sono scese due ragazze per Mario Verona, ma lui non le ha tenute, perchè preferisce continuare solo con Milena.ha portato in esterna sia Marika che Gaia e nella prossima registrazione farà la sua(la prossima settimana saranno le ultime registrazioni). Sabrina ha chiuso con Fabio, lui ha ricevuto attacchi da varie dame le parterre, efine ...