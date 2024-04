Anticipazioni Le Iene - l’ospite di stasera 30 aprile | Marcello Cesena

(Di martedì 30 aprile 2024) La trasmissione di punta di Italia 1, “Le”, prodotta da Davide Parenti, tornerà sugli schermi questa sera, martedì 302024, alle 21:25. Il format, noto per il suo approccio investigativo su temi di attualità e società, sarà presentato da Veronica Gentili e Max Angioni. Approfondimento: il ponte sullo Stretto di Messina Un segmento di rilievo nel programma di oggi riguarda il controverso progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Giulio Golia e Francesca Di Stefano porteranno alla luce le problematiche legate agli espropri necessari per la costruzione del ponte, che costringeranno molti residenti a trasferirsi. La questione solleva interrogativi sui diritti civili e sull’impatto sociale ed economico del progetto. Attraverso le testimonianze dei cittadini coinvolti, il servizio solleva questioni delicate, come i benefici inaspettati che ...

