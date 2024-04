Anticipazioni Beautiful | la puntata di oggi 30 Aprile

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 30 aprile 2024): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladi, 30Nel corso della riunione che deciderà le sorti di Thomas, Eric e gli altri concordano sul fatto che luidebba essere allontanato dall’azienda di famiglia. Thomas arriva per ultimo, si difende, confessa di aver commesso un grave errore ma chiede anche di avere un’altra possibilità. Il verdetto, però, è unanime e lui viene estromesso. Rena Sofer- Filmografia parziale Cinema Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992) I ...