Anne Hathaway sobria da 5 anni | Un traguardo importantissimo

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 30 aprile 2024) In un’intervista al New York Times in occasione dell’uscita di The Idea Of You su Prime Video,ha festeggiato ildi cinquesenza alcool: “Per le persone, qualsiasi cosa può essere un; personalmente, questa cosa per me è un, più di 5da!“. L’attrice di Interstellar aveva parlato per la prima volta del suo rapporto con l’alcool ospite di Ellen DeGeneres nel 2019, quando era astemia da pochi mesi, rivelando la ragione pratica dietro la sua scelta: “Mio figlio ha bisogno che io sia presente al meglio di me stessa e nelle migliori condizioni, ogni mattina; e mi sono resa conto che io l’alcol non lo reggo troppo bene“. Sulla stessa falsariga, in un’intervista a Modern Luxury dell’aprile dello ...