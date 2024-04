Angri | evento di combattimento Doria Fighters

(Di martedì 30 aprile 2024): Grande successo di partecipazione all’internazionale di sport da– La magia di unreso unico dalla nutrita partecipazione di atleti, addetti ai lavori e pubblico ha trasformato la tappa del “Figheters” in un momento unico e meraviglioso. Undici incontri di grande livello tecnico, centinaia di spettatori e la presenza di tecnici e atleti sono i tasselli di una manifestazione che ha entusiasmato e affascinato per la meticolosa organizzazione coordinata dall’associazione sportiva “Tiger”. Giuseppe Russo e Gaetano Verziere sono riusciti nell’impresa di pensare, lavorare, costruire e realizzare una kermesse che si è guadagnata l’onore di finire di diritto nel ...

L’associazione “Le Mani di Napoli ” aderisce alla Giornata nazionale del Made in Italy indetta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy . Grazie ad un ricco programma previsto il prossimo 15 aprile, nel giorno dell’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci, Napoli sarà protagonista e ... Continua a leggere>>

Nuova esercitazione NATO nel Mediterraneo: in azione cacciatorpediniere Andrea doria a sud di Taranto - Nuova esercitazione della NATO nel Mediterraneo con la Neptune Strike, attività operativa internazionale ed interforze di enhanced vigilance (sorveglianza ...

Continua a leggere>>

Startup: a Innovation Village tra sostenibilità e Ia per vincere la sfida della crescita - Promuovere lo scambio di fabbisogni, idee e conoscenze e co-progettare soluzioni tecnologiche innovative e funzionali attraverso la creazione di circuiti collaborativi fra ricerca e imprese. E' l'obie ...

Continua a leggere>>

Lerici, la Biblioteca doria chiude quindici giorni per lavori - Inizieranno il prossimo 6 maggio i lavori per l’installazione dell’impianto di condizionamento della biblioteca doria di Lerici. I lavori saranno completati in circa quindici giorni e richiederanno la ...

Continua a leggere>>