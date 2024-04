Android 15 | novità per il controllo dell’output multimediale da Wear OS

Scopriamo insieme due possibili future novità in arrivo con Android 15, una dedicata ai display degli smartphone e una ai canali di notifica L'articolo Android 15 nasconde novità per la luminosità del display e la gestione delle notifiche proviene da Tutto Android . Continua a leggere>>

Android 15 è attualmente in fase di sviluppo e dall'analisi del codice sorgente delle più recenti beta emergono altre interessanti novità . L'articolo Android 15 nasconde altre importanti novità per privacy e sicurezza proviene da Tutto Android . Continua a leggere>>

Android 15 nasconde altre due funzionalità intriganti: la condivisione audio tramite Auracast e un nuovo modo per forzare la modalità scura. L'articolo Android 15 nasconde altre due novità succulente : vediamole in azione proviene da Tutto Android . Continua a leggere>>

... i cybercriminali sfruttano le app Android per distribuire malware . In alcuni casi riescono ad ... Una delle novità introdotte recentemente per proteggere gli utenti è la scansione in tempo reale a ...

Continua a leggere>>

... arrivano delle interessanti novità anche sull'applicazione per TV , nel tentativo di renderla ... Google ha comunicato che la funzionalità Multiview è in arrivo su YouTube TV per Android , in anticipo ...

Continua a leggere>>