Andrea Chessa cade da cavallo - il fantino portato in gravi condizioni in ospedale

(Di martedì 30 aprile 2024) Monticiano (Siena), 30 aprile 2024 – Grave infortunio perdurante le corse in svolgimento questo pomeriggio nella pista di Monticiano nella provincia di Siena. Il, conosciuto come Nappa II, è stato coinvolto in un incidente nel corso della quarta batteria di addestramento e ha sbattuto in modo violento la testa a terra. Sul posto è arrivato l'elisoccorso Pegaso che ha trasinall'di Santa Maria alle Scotte di Siena.

