Anche l’Unione europea potrebbe bloccare TikTok | cosa cambierebbe per utenti e creator

Il ruolo di food content creator è sicuramente molto in voga, in questi ultimi anni, soprattutto grazie all’avvento e ai boom dei social che hanno permesso a diverse persone di costruirsi una forte identità grazie ai numerosi follower s e ai video caricati sui propri profili. Tra questi, una ... Continua a leggere>>

Ci sono tanti modi oggi per poter guadagnare online creando dei contenuti per il web. Uno di questi modi è TikTok, ti spieghiamo Come diventare creator su questa piattaforma e iniziare a guadagnare divertendoti! Ogni social ha un proprio modus operandi per rendere dei creator più famosi e più ...

Continua a leggere>>