Amaranto - basta un pari per la matematica

(Di martedì 30 aprile 2024) Il Tau Altopascio, nell’ultima esibizione casalinga, pareggia contro il San Donato Tavarnelle, squadra reduce da cinque ko consecutivi. Peccato, da un lato, aver mancato il successo. Però c’è da tenere conto che i fiorentini sono passati in vantaggio subito, dopo 6 minuti e che Lombardo ha pareggiato per glisoltanto al 96’. Un gol, quello dell’ex Lucchese, che consente, tra l’altro, di allungare a +3 sul Seravezza, sesto, battuto a domicilio dalla Pianese che ha così vinto il campionato, approdando, per la seconda volta nella storia, in serie C. Certo, vincendo, il Tau avrebbe già chiuso i conti con il quinto posto (in teoria Meucci e compagni potrebbero anche arrivare quarti se il Livorno perde ad Orvieto e il Tau dovesse vincere all’ultima giornata, ma si tratta di eventualità davvero poco probabili). La formazione di mister Venturi ha approcciato male il ...