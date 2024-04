Amadeus già pentito dell’addio alla Rai? Il retroscena

(Di martedì 30 aprile 2024) Personaggi tv.ha da poco detto addioed è pronto a sbarcare su Discovery per una nuova avventura. Durante una lunga intervista al settimanale “DiPiù”, lo storico dirigente della, Mario Maffucci, ha rivelato alcuniin meritodecisione presa dal noto conduttore. Scopriamo insieme le sue parole.Leggi anche: Re Carlo, Caprarica svela la verità sulla sua salute: “Come sta” Leggi anche: “Uomini e Donne”, Raffaella rompe il silenzio: come va con Brandodice addio: le parole di Mario Maffucci Nell’ultimo numero del settimanale “DiPiù”, Mario Maffucci, storico dirigente della, ha rilasciato alcune considerazioni in merito all’addio di ...

L’addio di Amadeus alla Rai ha lasciato tutti di sasso, compresi i colleghi. Proprio una di loro, Antonella Clerici , è voluta intervenire sulla decisione del conduttore ed amici. Lo ha fatto durante l’intervista concessa a Belve, il programma di Francesca Fagnani su Rai 2, in onda stasera in prima ... Continua a leggere>>

La settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo , la quinta e ultima condotta da Amadeus, fresco di contratto a Discovery rimarrà negli anni della kermesse canora non solo per i roboanti dati auditel, ma anche per il “caso John Travolta” . Ospite nel corso della seconda serata del Festival, ... Continua a leggere>>

La Rai ha scelto il successore di…" - E’ in discussione in queste ore il contratto che legherà Stefano De Martino con la televisione pubblica, vediamo i dettagli Si è parlato molto di chi sarà il successore di amadeus nell’access prime ti ...

Continua a leggere>>

Stefano De Martino al posto di amadeus su Rai1, contratto di 3 anni in esclusiva per "Affari tuoi" e "I soliti ignoti" - E’ in discussione in queste ore il contratto che legherà Stefano De Martino con la televisione pubblica, vediamo i dettagli Si è parlato molto di chi sarà il successore di amadeus nell’access prime ti ...

Continua a leggere>>

Mina a Sanremo 2025: cosa sappiamo sul suo incarico di Direttrice Artistica, dettagli e retroscena - Mina potrebbe ricoprire il ruolo di Direttrice Artistica di Sanremo 2025. Tutti i dettagli di una trattativa in divenire.

Continua a leggere>>