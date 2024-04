Alluvioni in Calabria nell' autunno del 2022 - il governo proroga lo stato d' emergenza Ferro | Ottima notizia

“E’ l’unica via di uscita, per passare dalle belle parole ai fatti. La fuga di professionisti sanitari dal SSN ha raggiunto livelli critici, e le risorse messe a disposizione del rinnovando CCNL sono insufficienti”. Infermieri, il Nursing Up sul CCNL Sanità 2022-2024: “Non possiamo continuare a ...

Continua a leggere>>