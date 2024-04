Allarme zanzare | il Comune di Pisa inizia la disinfestazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 aprile 2024), 30 aprile 2024 - Con l’arrivo della stagione più calda si intensificano le attività per contrastare la diffusione dellenel territorio di. Ilha dato in appalto il servizio diad una ditta specializzata che realizza periodicamente interventi di trattamento antilarvale in griglie, caditoie, fossi, canali ed altri potenziali focolai, in tutte le aree pubbliche dele negli immobili di proprietà comunale non di edilizia residenziale, dalla città al litorale. Ildirende noto che, in ottemperanza alla disposizione della Regione Toscana, adottata con delibera di giunta del maggio 2022, saranno effettuati interventi soltanto larvicidi e non adulticidi, dato che per questi ultimi è stato imposto il ...