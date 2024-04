Alla Fondazione Est-Ovest tanti consigli per una primavera detox

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 aprile 2024) Firenze, 30 aprile 2024 – A quanti sentono la necessità di depurare l'organismo e accogliere laall’insegna dei buoni propositi – senza però rinunciare al gusto – è dedicato il secondo appuntamento del corso “Medici in cucina”, promosso dEstcon l’intento di offrire al pubblico occasioni in cui ricette originali, gustose e disintossicanti possono mettere d’accordo benessere e buona cucina. L’appuntamento è per martedì 7 maggio - dalle 18,30 alle 21,30 - con l’incontro dedicato al tema “La”, durante il quale la dottoressa Letizia Livi, dietologa, spiegherà le proprietà nutritive di piselli, ravanelli, agretti, asparagi e altri ortaggi di stagione, mentre la chef Barbara Polvani mostrerà ai presenti come cucinarli al meglio. A concludere il ...