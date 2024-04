Alessio Falsone incassa il colpo e rivela tutto - anche su Anita | I pali fanno male

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 30 aprile 2024) Grande Fratello, le frecciate dia Vittorio Menozzi. Molti telespettatori continuano a seguire le vicende deglie ex concorrenti dell’ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Mentre Mirko Brunetti ha recentemente dichiarato che gli piacerebbe moltissimo fare l’opinionista al GF, Beatrice e Giuseppe si sono riavvicinati facendo sognare i fan. Letizia Petris e Paolo Masella proseguono la loro relazione, mentre Vittorio Menozzi e Federico Massaro sono sempre più amici – ma solo quello – visto che sono andatia vivere insieme.Olivieri sembra sempre più innamorata di. Quest’ultimo è intervenuto sui social per dire la sua sul fatto di non essere stato invitato al 24esimo compleanno di Vittorio Menozzi. Leggi ...