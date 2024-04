Alessandro Borghi e Guido Brera | i belli che non ballano Newness - investimento sbagliato per la strana coppia

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di martedì 30 aprile 2024) Secondo bilancio e ancora zero ricavi per la “” del finanziere e dell’attore, entrambi di successo. Nei giorni scorsi, infatti, s’è svolta a Roma l’assemblea dei soci diche, fondata a fine 2021, vede, capo degli investimenti di Kairos (recentemente acquisita da Anima sgr) e scrittore detenere il 40% mentre il 60% è del noto volto dello spettacolo. La riunione è servita ad approvare il bilancio 2023 (il secondo di attività) chiuso con una perdita di 19mila 741 euro rispetto a quella di 17mila euro e l’assemblea ha deciso che il rosso è stato interamente coperto, come si legge nel verbale, “con la rinuncia del socioal prestito infruttifero accantonato in bilancio”. Segui su affaritaliani.it