Aggiornamento Kaspersky Security for Mail Server | filtraggio avanzato dei contenuti e maggiore visibilità per il SOC

Ransomware menace plagues Indian businesses, more than 200k attacks in one year: kaspersky - Ransomware attacks targeting Indian businesses are on the rise with more than 2.35 lakh such incidents detected in 2023 alone, said a latest report released by global cybersecurity company kaspersky.

Continua a leggere>>

kaspersky expands Global Transparency Initiative launching Istanbul Transparency Center - kaspersky has announced the opening of its new Transparency Center in Istanbul, Turkey, where the company's stakeholders can learn more about kaspersky solutions, review its source code or examine the ...

Continua a leggere>>

PMI e grandi rischi:proteggere le password è una priorità - Milano, 29 aprile 2024. Oggi, le piccole-medie imprese sono sempre più spesso bersaglio di attacchi informatici. Con risorse e competenze limitate, queste aziende spesso faticano a difendersi da minac ...

Continua a leggere>>