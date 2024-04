Afghanistan | Kabul - ' 6 persone uccise a colpi d' arma da fuoco in una moschea'

Una persona è morta e tre sono rimaste ferite ieri sera a Kabul in seguito a un attentato rivendicato dalla filiale afgana dell’Isis , nota come Isis-Khorasan (Isis-K): lo ha reso noto la polizia della capitale afghana. «Una bomba collocata sotto un minibus è esplosa nel quartiere Kot-e-Sangi di ... Continua a leggere>>

La Cina punta all’Afghanistan. Pechino vede nel regime dei talebani una possibile svolta nella sua influenza su Kabul, con l’allontanamento dell’occidente dopo la ritirata americana dal Paese. La Belt and Road initiative, quella che in Italia ha preso il nome di “Nuova via della Seta“, ha già ...

