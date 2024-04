Afghanistan | attentato in una moschea - morte 6 persone

(Di martedì 30 aprile 2024)in. Un uomo armato ha fatto irruzione in una. Seisonoe una è rimasta ferita.inin una moschera in. Un uomo armato ha fatto irruzione nellamentre i fedeli pregavano. Nell’sonosei. L’incidente è avvenuto nel distretto di Guzara, nella

Almeno sei persone sono state uccise in un attacco in una moschea vicino a Herat, nell’ovest dell’afghanistan - Lunedì vicino a Herat, in afghanistan, un uomo armato è entrato in una moschea e ha iniziato a sparare contro le persone che pregavano al suo interno, uccidendone almeno sei. L’attacco è stato compiut ...

