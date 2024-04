Affari Tuoi - Tobia accetta l’offerta ma nel pacco aveva 200mila euro | “Non potevo andar via a mani vuote”

Stefano De Martino sarebbe sempre più vicino al trasferimento su Rai 1. Il conduttore campano, oggi al timone di Stasera tutto è possibile su Rai 2, potrebbe diventare il successore di Amadeus nell’access prime time di Rai Uno. Secondo TvBlog, ci sarebbe una “trattativa in corso per la definizione ... Continua a leggere>>

Affari Tuoi , tutto pronto per l’addio di Amadeus : spunta la data dell’ultima puntata del programma di successo Ovviamente non è affatto una novità che Amadeus lascerà la Rai al termine del suo contratto (ricordiamo in scadenza l’ultimo giorno di agosto). Per il ravennate inizierà una nuova e ... Continua a leggere>>

Pacchi, pacchi, pacchi. Già, siamo tornati ad Affari Tuoi , nel regno e nello studio di Amadeus, al game-show in onda su Rai 1 dopo il Tg1 e la striscia di Bruno Vespa, il programma da record in termini di ascolti. Share da urlo, ogni sera. E nella puntata di martedì 30 aprile, ecco che al ... Continua a leggere>>

affari tuoi: Tobia è precipitoso e accetta 30.000€, nel pacco ne aveva 200.000 - E' stato il simpaticissimo Tobia, concorrente della Puglia, il protagonista della puntata di affari tuoi che ha intrattenuto i telespettatori di Rai1 ...

Continua a leggere>>

Stefano De Martino al posto di Amadeus su Rai1, contratto di 3 anni in esclusiva per “affari tuoi” e “I soliti ignoti” - Stefano De Martino presto al posto di Amadeus Secondo un rumor ce girava da tempo, e che ora secondo Tvblog è una certezza, pare proprio che la trattativa in esclusiva ci sia stata. Con l’accordo, ch ...

Continua a leggere>>

Ausilio: "In Italia affari come Gudmundsson e Zirkzee sono difficili". Ecco perché... - Il ds nerazzurro a Mediaset ha ammesso il gradimento per l'attaccante del Bologna e del Genoa, ma per arrivare alla fumata bianca con uno dei due serve la formula giusta ...

Continua a leggere>>