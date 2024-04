Addio alla coppia Fine per i due che si sono uniti con la benedizione di Alfonso all’ultimo GF

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di martedì 30 aprile 2024) Da diversi giorni gli estimatori di unanata nello spiato appartamento di Cinecittà sui social dicono che potrebbe esserci maretta tra i piccioncini e le teorie crescono indizio dopo indizio. Durante il Grande Fratello 2023 loro già non convincevano una parte di pubblico. Crisi tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi? Pensare che il padre del 32enne, giorni fa, aveva aspramente criticato la relazione con la ex tentatrice di Temptation Island e poi gieffina del Grande Fratello 2023. Suo figlio sarebbe stato irriconoscibile, ai suoi occhi come a quelli dei fan. Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti e la presunta crisi. E adesso è lei a parlarne. Grande Fratello, aria di crisi tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi Già durante il suo percorso tra le mura di Cinecittà, l’ex concorrente del Grande Fratello 2023 sembrava cambiare personalità di pari passo con ...