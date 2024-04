Addio a Renato De Fusco - storico dell’architettura e del design

(Di martedì 30 aprile 2024) Loe delDe, studioso di fama internazionale, professore emerito dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli, è morto la scorsa notte all’età di 95 anni nella sua casa napoletana di Posillipo. I funerali si terranno domani, mercoledì 1 maggio, alle ore 11, nella chiesa di San Luigi Gonzaga a Napoli. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla moglie Emma e dai figli Luca e Carlotta. Dopo la laurea in architettura nel 1953, l’anno successivo Deaderì al Mac (Mavimento arte concreta), studiò con Marco Zanuso, considerato tra i padri fondatori delindustriale italiano, e collaborò alla “Casabella-continuità” di Ernesto. N. Rogers. Nel 1955 entrò nell’Istituto di Storia...

Addio allo storico dell'architettura renato De fusco - Si è spento questa notte, a 95 anni, nella sua casa di Posillipo a Napoli, renato De fusco, storico dell'architettura e del design di notorietà internazionale, professore emerito dell'Università degli ...

Continua a leggere>>

Napoli, spaccio di hashish in piazza Enrico de Nicola: arrestato 37enne - Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato nel transitare in piazza Enrico de Nicola hanno notato un soggetto che, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa ad una..

Continua a leggere>>

Morto renato De fusco: addio allo storico dell'architettura - Si è spento questa notte, a 95 anni, nella sua casa di Posillipo a Napoli, renato De fusco, storico dell'architettura e del design di notorietà internazionale, professore ...

Continua a leggere>>