Adani scommette sui granata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 aprile 2024) Dell’atteso derby del Secchia si è parlato ieri mattina anche nel corso di ’Deejay chiama Italia’ la storica trasmissione di Radio Deejay, condotta da Linus e Nicola Savino. Quest’ultimo ha stuzzicato sul tema l’ex calciatore correggese 49enne Lele, ora commentatore televisivo, che ha detto con tono sornione, al telefono: "Seppure io sia cresciuto sportivamente nelle giovanili del Modena e abbia giocato li, devo dire che vedo buone chances di vittoria per la Reggiana. Domenica ha espugnato Palermo e si è fatta valere anche in altri contesti difficili del sud, come Catanzaro e Bari. I ragazzi di mister Alessandro Nesta hanno tutte le potenzialità per vincere". e.g.