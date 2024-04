Achievement ring | gli anelli ce li regaliamo da sole

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 30 aprile 2024) “I can buy myself flowers”, ovvero: “Posso comprarmi i fiori da sola” cantava Miley Cyrus nel tormentone Flowers, inno di tutte le single del mondo. Dimenticandosi di aggiungere: “Posso comprarmi da sola anche un anello”. L’ultima tendenza in fatto di gioielli infatti sono gli ‘’,da regalarsi da, senza aspettare la fatidica proposta. Minimal o bold, con pietre o in oro, si indossano per sottolineare un traguardo, piccolo o grande che sia, o semplicemente l’amore per se stesse. Glida regalarsi Tra tutti i gioielli, l’anello è quello che si porta dietro più simboli e intenzioni: è difficile regalarlo a un’amica (la precisione della misura è tutto) ma è ...