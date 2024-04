Aceto - i trucchi per togliere gli odori della cucina

(Di martedì 30 aprile 2024) Vi sarà sicuramente capitato di preparare del pesce o una buonissima frittura e, il giorno seguente, sentire un odore terribile in. O, ancora, di aprire il frigorifero e notare che qualcosa era ormai andato a male, emanando una puzza infernale. Come eliminare tutti questi cattivisenza usare detergenti chimici o profumatori? C’è un semplice ingrediente naturale, economico e sostenibile, in grado di risolvere efficacemente il problema: si tratta dell’di vino bianco, che sta bene sull’insalata ma è anche un ottimo alleato per le pulizie domestiche. Scopriamo tutti i trucchetti per usarlo al meglio. Le proprietà assorbidell’Perché mai dovremmo usare l’di vino bianco per le pulizie? Non tutti lo sanno, ma questo ingrediente naturale – presente pressoché ...

