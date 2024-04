Acea | vendite furgoni Ue I trim +12,6% a 400mila unità - diesel domina

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 30 aprile 2024) Milano, 29 apr. (askanews) – Nel primoestre del 2024, ledi(Lcv) nell’Ue sono aumentate del 12,6% a quasi 400.000, in scia ai solidi risultati nei mercati chiave. L’Italia è in testa con una crescita del 19,4%, seguita da Germania al 12,7%, Spagna al 10,9% e Francia all’8,7%. Nel mercato allargato Ue+Efta+Uk lesono aumentate dell’11,8% a 510mila. In calo, invece, le immatricolazioni di autocarri nell’Ue sono diminuite del 4% a 85.296. Ciò è dovuto principalmente ad un calo del 5,4% nelledi autocarri pesanti e nonostante una crescita del 5% negli autocarri medi. Germania e Francia hanno riportato lievi diminuzioni rispettivamente del 2,2% e dello 0,3%. Spagna e Italia invece hanno guadagni ...