Accertamento del diritto della pensione - arrivano gli esiti dall’INP - controlla il tuo

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di martedì 30 aprile 2024) Scuole e Uffici hanno ricevuto glidell’delallada parte dell’INPS. Si possono consultare online. Il personale scolastico che ha inviato domanda di pensionamento entro il 23 ottobre 2023 oppure entro il 28 febbraio 2024 per Opzione Donna o Quota 103 ha finalmente l’esito dell’istanza. Pensioni comparto scuola, gli(Informazioneoggi.it)Docenti, personale ATA e DSGA possono sapere se potranno o meno andare inavendo inoltrato richiesta di cessazione del servizio entro i limiti di Legge ossia settembre 2023 per docenti e ATA e febbraio 2024 per i dirigenti scolastici. Tra le misure di pensionamento più utilizzate dalle lavoratrici c’è Opzione Donna che permette di lasciare il lavoro con 35 anni di contributi e accettando il sistema di ...