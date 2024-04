Abbi cura di te - sono tempi difficili | anche il compagno Augias grida a Tele-Meloni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Corradoè tornato in Rai per tenere a battesimo la terza stagione de “La gioia della musica” in onda da ieri sera alle 20,15 sulla terza rete. L'aperitivo di domenica, però, non è stato facile da digerire perché il maestro divisione, ospite della trasmissione “Rebus” da lui stesso lanciata nel 2021, poi co-condotta fino alla scorsa edizione nel pomeriggio della domenica di RaiTre, si è messo a fare il ragazzino ribelle. Quello che di solito si mette all'ultimo banco e fa da controcanto beffardo alle parole del malaugurato docente in cattedra., insomma, nonostante i suoi 89 anni, si è voluto prendere la soddisfazione di manifestare il vero spirito con cui evidentemente ha accettato di riprendere la guida di un programma sulla tv pubblica dopo la stagione de “La Torre di Babele”, il suo nuovo programma, andato in onda, ...