Abbandona figlio di 8 anni in strada per punizione - denunciato

(Di martedì 30 aprile 2024) AGI - Litiga con ildi 8e perloperma quando torna non lo trova più ed è costretto a chiamare i carabinieri. Con l'accusa di abbandono di minore, i carabinieri della stazione di Bucchianico (Chieti) hannoa piede libero un 40enne del posto. Per motivi che sono ancora in via di chiarimento, al termine di un litigio l'uomo avrebbe a suo modo voluto dare una 'lezione' aldi 8, facendolo scendere dalla macchina e lasciandolo a sè stesso per diversi minuti. Al ritorno l'adulto non lo ha trovato più. Disperato ha fatto scattare la macchina dei soccorsi. Il minore era stato aiutato da un passante che lo aveva riaccompagnato a casa, affidandolo alla madre. Per il 40enne è scattata la denuncia.