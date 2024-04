A Torino spopola la panna da passeggio della storica Latteria Bera

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 30 aprile 2024) Per tutti alaè la “delle sorelle”, dal 1918 in via San Tommaso, nel cuoreContrada dei Guardinfanti. Viene rilevata nel 1958 dalle sorelle Romola e Marta, e a quest’ultima si avvicenderà la terza sorella, Bruna, dopo che Marta deciderà di aprire un panificio proprio di fronte. L’insegna recita “Latte, burro e uova” ma all’interno un neon colorato, come un flash di contemporaneità, segnala lamontata, uno dei must del locale, in versione da asporto. Non che stupisca più tanto: si narra sia nato proprio a- da Fiorio, in via Po - il gelato da. La storiaLa ...