A Monfalcone la manifestazione nazionale del Primo Maggio

(Di martedì 30 aprile 2024) La struttura del grande palco da cui parleranno Pierluigi Bombardieri, Luigi Sbarra e Maurizio Landini è stata montata in poche ore. E la fisionomia di piazza della Repubblica, a, è già molto vicina a quella che mercoledì accoglierà migliaia di lavoratori e pensionati provenienti non solo dal Friuli Venezia Giulia, ma anche da altre regioni. Un appuntamento importante per la nostra regione, che per la terza volta dal 2004 si prepara a ospitare ladel, vent’anni esatti dopo Gorizia, che la ospitò nel 2004, e dieci dopo Pordenone (2014). FVG ED EUROPA L’Europa, in una regione di confine come la nostra, sarà anche quest’anno al centro della Festa del lavoro, anche se in una chiave diversa rispetto a vent’anni fa: se allora si festeggiava lo storico ...