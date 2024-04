A Kharkiv - Odess - Kramators’k e nelle altre città ucraine bombardate passa il confine dell’Europa

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 30 aprile 2024) Pubblichiamo il discorso del senatore del Partito democratico Filippo Sensi pronunciato al Senato il 30 aprile Prendo brevemente la parola per sottolineare come per il Partito democratico tutto quello che va, come questa ratifica, nella direzione di un sempre maggiore coinvolgimento europeo di un’Europa più aperta, inclusiva, efficace, democratica, unita, va secondo noi nella giusta direzione. Questo vale per questo accordo, per la partecipazione della Croazia allo spazio economico europeo, così come – me lo consentirà Presidente – per la coraggiosa e gridata voglia di Europa che hanno paesi come la Georgia, con i cittadini che si riversano in piazza ogni sera a Tbilisi per resistere alla pressione russa. Per il cammino europeo di paesi come la Moldavia, anch’essa nel mirino militare di Mosca, come i baltici e gli scandinavi. Per la Bielorussia, schiacciata dal piede di Lukaš?nka, ma ...