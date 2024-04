300 000 in più | Primo Maggio - Meloni rovina la festa a Landini | altra figuraccia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024)to" per Maurizio. I dati pubblicati oggi 30 aprile dalla Cgia parlano chiaro: rispetto ad aprile del 2023 si contano 300mila posti di lavoro in più. A febbraio 2024 (ultimo dato provvisorio reso disponibile dall'Istat), infatti, il numero degli occupati in Italia è cresciuto di 292mila unità. L'Ufficio studi della Cgia ricorda che nell'aprile del 2023 la platea degli occupati presenti in Italia era di 23.481.000 unità, a febbraio di quest'anno, invece, la stessa ha toccato quota 23.773.000. Gli artigiani di Mestre ricordano che il 98 per cento delle imprese presenti in Italia ha meno di 20 addetti. Al netto dei lavoratori impiegati nel pubblico impiego, in queste piccole realtà aziendali trova lavoro il 60 per cento circa degli occupati italiani. Insomma, nel nostro Paese il lavoro lo ...