3-0 al cagliari Dominio Genoa - è festa salvezza

(Di martedì 30 aprile 2024) L’appuntamento è per le 21 di stasera su Canale 5: Bayern Monaco-Real Madrid è la prima semifinale d’andata della Champions League, domani sera toccherà a Borussia-Psg. All’Allianz Arena di Monaco la sfida tra Thomas Tuchel e Carlo Ancelotti è di quelle epiche. Per il tecnico italiano delle merengues è anche un derby con il passato: "E’ sempre emozionante per me ritrovare il Bayern, ho ricordi belli come la vittoria della Bundesliga e brutti come l’esonero, ma nel complesso è stata una bellissima esperienza, a Monaco si vive bene" ha detto ieri Ancelotti. Tra i precedenti anche la semifinale del 2014, che il Real di Ancelotti vinse in Germania 4-0, guadagnandosi la finalissima di Lisbona poi vinta sull’Atletico per la storica “Decima”. "Ma questo è il passato, stavolta è un’altra storia e dobbiamo pensare bene a cosa ci aspetta", dice Ancelotti, che il rivale Tuchel ha definito "una ...