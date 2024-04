1 Maggio - Palumbo Cisal | Urge cambio di marci - nostra voce libera al servizio della gente

(Di martedì 30 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“L’auspicio questo Primoè che alla festa si accompagni la riflessione“. E’ quanto scrive il Segretario GeneraleCaserta Ferdinandoin un messaggio augurale affidato questa mattina agli organi di stampa. “Questa provincia – argomenta il sindacalista – reclama un decisivodi rotta;un decalogo delle priorità che per quanto ci riguarda non può prescindere da sviluppo, occupazione, legalità, sicurezza, inquinamento, agricoltura, industria, salute, inclusione e pari opportunità, una svolta che sappia tirarci fuori dalle pastoie che ci relegano agli ultimi posti nelle classifiche nazionaliqualitàvita. L’ascolto di ogni singola realtà, il monitoraggio e la soluzione delle ...

Teatro Kismet, al via il “maggio all’infanzia”: apertura dedicata alla sicurezza sul lavoro - All’interno del matinée, che avrà inizio alle 9.30, sarà presentato lo spettacolo teatrale “ Vite Spezzate ”, con Teresa Ludovico e Michele Cipriani, una drammaturgia incentrata sulla storia di 10 ...

Il maggio dei libri in Mediateca. Al via i laboratori di narrazione - Il maggio dei Libri arriva alla Mediateca di San Lazzaro con eventi culturali e mostre imperdibili, tra laboratori, narrazioni, fumetti e proiezioni. Un programma ricco di appuntamenti per tutti gli a ...

Fumetto slurp! Ipersocial, libero e sold out - Fenomenologia di un successo. Parlano Claudio Curcio (Comicon Napoli), Luca Rigoni (Lucca Comics & Games), la fumettista Laura Scarpa, allieva di Hugo Pratt, e la giovane matita, Ivan Ferrara. Le stor ...

