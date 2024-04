1 Maggio 2024 Palumbo Cisal | Urge cambio di marcia - nostra voce libera al servizio della gente

(Di martedì 30 aprile 2024) 1): ” Questa provincia reclama undi rotta,un decalogo delle priorità” L’auspicio questo Primoè che alla festa si accompagni la riflessione. E’ quanto scrive il Segretario GeneraleCaserta Ferdinandoin un messaggio augurale affidato questa mattina agli organi di stampa. “Questa provincia, argomenta il sindacalista, reclama un decisivodi rotta;un decalogo delle priorità che per quanto ci riguarda non può prescindere da sviluppo, occupazione, legalità, sicurezza, inquinamento, agricoltura, industria, salute, inclusione e pari opportunità, una svolta che sappia tirarci fuori dalle pastoie che ci ...

L' Oroscopo di Paolo Fox del giorno 1 maggio vede la Luna in Acquario. Torna in auge l'amore per il segno dei Pesci, mentre i nati dello Scorpione saranno sotto esame . Vediamo le previsioni astrologiche di Paolo Fox di mercoledì 1° maggio 2024 , ricordando di osservare anche il proprio ascendente ... Continua a leggere>>

Humanity annunciato per Xbox e Game Pass: il gioco ricco di rompicapo sarà disponibile dal 30 maggio - Lo studio giapponese Tha Limited e il publisher Enhance annunciano l'imminente uscita su Xbox One, Xbox Series X/S e Game Pass di Humanity, il loro singolare puzzle game già pubblicato lo scorso anno ...

Continua a leggere>>

Sabato 4 e domenica 5 maggio al Germoglio arrivano le conoscenze nell’orto - Sabato 4 e domenica 5 maggio il Germoglio di Piacenza propone un fine settimana all’insegna delle conoscenze nell’orto.

Continua a leggere>>

Musical solidale in favore di percorsi di autonomia ed empowerment femminile - Venerdì 3 maggio alle ore 19.30, presso la Sala Polivalente Biavati in Via Prenestina 468, a Roma, andrà in scena un musical solidale per aiutare a sostenere l’associazione Stop Hunger in favore di pe ...

Continua a leggere>>