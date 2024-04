Zuppa di Porro 29 aprile 2024

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 29 aprile 2024)di. Giorgia si fa chiamare Giorgia, e diventa unao scandalo. Giuro che c’è un pezzo della Milellla che scova dei giuristi contrari al fatto che si possa votare con il solo nome. Ueeeeeee caproni e ilmitico Giacinto detto Marco, dove lo mettiamo. Berlinguer e la standing ovation, anche no come direbbero i sinistri. Il caso giambruno,ha ragione Fazzo erano due ladri. Vannacci dice che non parla di scuole separate per disabili e soto intervista allamitica Bebe che parla di assurdità delle scuola separate. Ildramma di Franco di Mare e la Rai che non gli risponde. Arriva il superbonus. L’incredibile caso della Consip, raccontato da De Paolini. Isarele la corte vuole arrestare bibi: so matti #rassegnastampa2924 L'articolo proviene da Nicola