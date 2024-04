(Di lunedì 29 aprile 2024)Prato 1 Sporting Cecina 2PRATO: Brunelli, Mariani, Gonfiantini, Bagni, Cela, Lunghi, Moretti, Saccenti, Chiaramonti, Rosi, Ciravegna. A disp.: Pellegrini, Luka, Casini, Mari, Castiello, Kouassi, Buscema, Braccesi, Falteri. All.: Settesoldi. SPORTING CECINA: Cappellini, Fiorentini, Fiorini, Schweizer, Startari, Cionini, Diagne, Bardini, Carlotti, Rovini, El Falahi. A disp.: Sarzanini, Milano, Giannini M., Lorenzini, Giannini E., Ghilli, Skerma, Incorvaia, Pecchia. All. Miano. Arbitro: Piciucco di Campobasso. Reti: 31’ Diagne, 50’ Rovini, 64’ Falteri.

zenith, un’altra sconfitta. Ma resta in zona playoff - E’ arrivata la terza battuta d’arresto consecutiva per gli uomini di Settesoldi. Il quarto posto garantisce ancora la post season, ma non bisogna più sbagliare.

Calcio Eccellenza. zenith, arriva lo Sporting Cecina. Settesoldi: "Serve la gara perfetta» - Due partite per invertire la rotta. Due partite per puntare alla migliore posizione possibile nella griglia play off, ormai matematicamente già raggiunta nel girone A di Eccellenza. Oggi pomeriggio al ...

