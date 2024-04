Xi in visita in Francia il 6 e 7 maggio

(Di lunedì 29 aprile 2024) Il presidente cinese Xi Jinping dovrebbe effettuare unadi Stato inil 6 e 7, per discutere della guerra in Ucraina con Emmanuel Macron, che lo porterà anche negli Hautes-Pyrénées. Lo ha annunciato l'Eliseo. "Questasi svolge in occasione del 60° anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi e fa seguito alladel Presidente a Pechino e Guangzhou nell'aprile 2023", ha dichiarato l'Eliseo in un comunicato stampa. Si tratta dell'inizio del primo tour europeo del Presidente cinese dopo la pandemia di Covid-19.

E' stato ricevuto dall'editore Giuseppe Marra, che gli ha regalato una copia del libro per i 60 anni dell'agenzia e del Libro dei fatti L'ambasciatore francese a Roma, Martin Briens , è stato oggi in visita all'Adnkronos, al Palazzo dell'Informazione, dove è stato ricevuto dall'editore Giuseppe ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – L'ambasciatore francese a Roma, Martin Briens , è stato oggi in visita all'Adnkronos, al Palazzo dell'Informazione, dove è stato ricevuto dall'editore Giuseppe Marra, che gli ha regalato una copia del libro per i 60 anni dell'agenzia e del Libro dei ... Continua a leggere>>

