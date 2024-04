William e Kate oggi festeggiano 13 anni di matrimonio | il primo incontro e la proposta di nozze

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Londra – Il 29 aprile il principed’Inghilterra e la moglie Catherine, principessa del Galles, tagliano un traguardo importante: 13di. Per loro, in questo periodo, si tratta di unversario particolare, a fronte del tumore che ha colpito, al momento sottoposta a chemioterapia preventiva. È stata la stessa principessa ad annunciare la sua malattia, prima di Pasqua, con un video toccante, diffuso sui media tradizionali e online, dopo mesi di silenzio e sparizione dalla scena pubblica. In seguito alla triste rivelazione, i sudditi britci e centinaia di milioni di persone in tutto il mondo hanno compreso la situazione e hanno manifestato la loro solidarietà e vicinanza alla royal family, già colpita dal cancro che affligge anche re Carlo III, padre di ...