William e Kate - 13 anni di matrimonio | anniversario amaro per la coppia reale

Prince william, kate Middleton celebrate 13 years of marriage with never-before-seen wedding pic - Prince william and Catherine, Princess of Wales, are celebrating their anniversary by giving fans a previously unseen photo from their wedding day.

Continua a leggere>>

william e kate, dal primo incontro…" - Il 29 aprile del 2011, a Londra, il principe william e la borghese kate Middleton si scambiavano i voti nel corso di una cerimonia seguita a ogni angolo del globo. Quel… Leggi ...

Continua a leggere>>

Staggering cost of kate Middleton's stunning wedding gown - and all the sentimental details you missed - It’s hard to believe that it has been 13 years since kate Middleton and Prince william were married at Westminster Abbey in one of the most memorable royal weddings in history - with one of the most m ...

Continua a leggere>>