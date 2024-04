Wilfredo Leon - regalo d’addio | Grazie Perugi - sono felice

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 aprile 2024) Appena caduta l’ultima pallastati presi d’assalto i giocatori della Sir Susa Vima che hanno avuto pochi minuti di relativa tranquillità per godersi il momento. Terminata la cerimonia di premiazione, il cordone di sicurezza è stato rotto e una marea di tifosi ha preso d’assalto i propri beniamini per i consueti selfie, gli autografi e la richiesta di maglia. Uno dei più cercati è stato il capitano, arrivato in Italia cinque anni fa per vincere lo scudettoLeòn finalmente può cantare la sua gioia immensa: "Ringrazio Dio di avermi dato questa possibilità, il campionato italiano è davvero difficile e di alto livello. Ho avuto mesi di sofferenza che non finiva mai, oggi posso dire checontentissimo di aver conquistato finalmente una medaglia di valore. Chi mi ha guardato e seguito ha ...