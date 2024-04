weapons: alden Ehrenreich nel cast dell'horror di Zach Cregger - alden Ehrenreich si è unito al cast di weapons, il prossimo horror diretto da Zach Cregger con protagonisti Julia Garner e Josh Brolin.

Continua a leggere>>

weapons: alden Ehrenreich prende parte al thriller horror di Zach Cregger - Il cast di weapons, il prossimo thriller horror diretto da Zach Cregger, continua a espandersi, con l'aggiunta di alden Ehrenreich ...

Continua a leggere>>

weapons: alden Ehrenreich Joins Zach Cregger’s Barbarian Follow-Up - As he develops his follow-up to hit horror movie Barbarian, writer/director Zach Cregger has been quietly building the cast he needs for his latest, weapons. alden Ehrenreich is the most recent ...

Continua a leggere>>