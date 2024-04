Von Der Leyen | Bandire Tik Tok? Non è escluso

(Di lunedì 29 aprile 2024) Bruxelles, 29 aprile 2024 – “Non è“. Così la presidente della Commissione Europea Ursula Von Der, candidata di punta del Ppe, risponde, a Maastricht durante il dibattito tra gli Spitzenkandidaten, alla domanda se l’Ue possa valutare di “vietare” Tik, come si preparano a fare gli Usa, se ByteDance non disinvestirà completamente entro un anno. “La Commissione – continua – è stata la prima istituzione al mondo a vietare Tiksui nostri telefoni aziendali. Quindi, per essere molto chiari, conosciamo esattamente la pericolosità di Tik”. Tikmesso al bando negli Usa? Biden pronto a firmare Il destino negli Stati Uniti di Tikè quanto mai incerto dopo che il Congresso ha approvato la legge, che Joe Biden oggi firmerà, che potrebbe portare ad un ...

