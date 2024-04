‘VivaRai2’ - Fiorello ironizza sulla candidatura della Meloni

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 29 aprile 2024) Penultima settimana dello show L’ultimo lunedì di aprile è coinciso con il viapenultima settimanastagione di ‘VivaRai2!’., Biggio, Casciari e tutta la banda hanno suonato il buongiorno. Si parte dalla satira politica: “dice di scrivere ‘Giorgia’scheda per votarla. Al massimo così le danno il Sanremo del ’95 –-. Gli altri si sono accodati, Vannacci ad esempio ha dettosua scheda di scrivere ‘Etero’, Schlein invece ‘quell’altra’…”. C’è un episodio che ha destato grande scalpore nel weekend: la foto di La Russa a testa in giù, postata dall’attore e regista Michele Riondino: “Appena l’ho vista ho pensato ‘ma questo non sa postare manco una foto, bastava ruotarla’. Invece no, è una cosa che si ...