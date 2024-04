Viva i candidati sindaci

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 aprile 2024) Grazie. Oggi vorremmo dire grazie a 3.717 italiani. Anzi, di più: moltiplichiamo questo numero di sicuro per due, ma a volte anche per tre o per quattro. Arriviamo a oltre 10mila uomini e donne. Questi numeri sono esseri umani. Iche in fondo sono i nostri eroi moderni. Fra poco più di un mese si giocheranno la poltrona di primi cittadini delle loro città. Perché si vota in 3.717 comuni italiani, appunto. Certo, ci sono i grandi centri dove fa chic aspirare a quel ruolo, ma nella stragrande maggioranza dei casi si vota in paesi che hanno poche centinaia o migliaia di abitanti e il conto in banca perennemente in rosso. Le responsabilità sono tante e la gloria poca, per non parlare degli stipendi. E' vero che nel 2024 li hanno un po' cresciuti i salari, ma è bene sapere che chi guida un Comune di 3mila anime arriva a 2.208 euro al ...