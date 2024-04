Villaricca Approvata bozza di convenzione per nuova Chiesa

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 29 aprile 2024)all’unanimità ladiper la“San Giovanni Paolo II”. Grupposul Serio: Una battaglia importante.oggi, in un Consiglio comunale straodinario svolto a Via Bologna presso sala teatro dell’istituto “Italo Calvino” ladiper la realizzazione delladedicata “San Giovanni Paolo II”. “Oggi in consiglio comunale abbiamo dato via alladiper la realizzazione della“Giovanni Paolo II” in via Bologna”. Così hanno esordito in una comunicazione inviata in redazione, Pasquale Ciccarelli, Rosario Albano e Nicola Volpicelli del gruppo ...